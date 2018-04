Deel dit artikel:











Wat gebeurt er 's nachts op Borg Verhildersum? (Foto: Borg Verhildersum)

In Leens gaat donderdagavond de film 'Wat spookt er 's nachts rond Borg Verhildersum?' in première. De film geeft een beeld van het leven van verschillende soorten vleermuizen die in en rond de borg wonen.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Zoals de gewone watervleermuis die in de kelder overwintert. De film is gemaakt door vleermuizenkenner Bob Jonge Poerink en editor Hans Hut en volgt het leven van de vleermuizen op en rond de borg het jaar door. Ruiken en horen, maar niet zien De borg wordt gebruikt door meerdere soorten overwinterende vleermuizen. Na de winterslaap foerageren ze boven de borggracht. Tijdens de zomerperiode zijn er meerdere (kraam)kolonies van vleermuizen en in het najaar wordt het landgoed door trekkende vleermuizen als 'pitstop' en paarverblijf gebruikt. Omdat de beestjes vooral 's nachts actief zijn, wilde Borg Verhildersum met behulp van een film laten zien welke dieren allemaal op het landgoed actief zijn. 'Mensen roken of hoorden de vleermuizen wel eens, maar zagen hen niet', legt directeur Gerrit Alsema van de Borg Verhildersum uit. Internationale interesse De opnames namen ruim anderhalf jaar in beslag. Alsema: 'Tussen de beelden zitten unieke opnames. Zoals van parende ruige dwergvleermuizen, wat wereldwijd een primeur is. Hierdoor is er ook internationaal veel interesse voor de film.' De film is vanaf zaterdag voor het publiek te zien in de Borg Verhildersum.