Economische groei: maar waarom komen er nu pas banen bij?

Het is al een tijdje bekend; de economie groeit. Extra geld te besteden, meer banen. Dat klinkt als goed nieuws. Maar we merken er meestal niet direct wat van. Hoe kan dat?

Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) daalt het aantal uitkeringen sinds twee jaar sterk. Maar de economische groei is al veel langer aan de gang.

Buffers

Volgens Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij uitkeringsinstantie UWV, is het niet vreemd dat de positieve gevolgen van economische groei op zich kunnen laten wachten.

'We hebben een grote recessie gehad die een aantal jaren duurde. In die periode hebben bedrijven een soort buffers opgebouwd.' Daarmee bedoelt hij dat tijdens de recessie veel werknemers minder zijn gaan werken.

'Als de economie dus weer aantrekt en er weer meer werk is, komt men dus eerst bij deze groep mensen uit. Pas daarna worden nieuwe werknemers aangetrokken.' Daarom zit er altijd een vertraging tussen economische groei en de daling van het aantal WW-uitkeringen.

Daling werkloosheid

Dat is terug te zien in onderstaande grafiek. Terwijl de economie al vanaf 2014 aantrekt, is een structurele daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen pas vanaf 2016 ingezet. Op het hoogtepunt waren er 17.644 Groningers die in de WW-uitkering zaten, tegenover 11.905 mensen in maart van dit jaar. Dat is een daling van ruim 32 procent.

Seizoenen

De daling in het aantal WW-uitkeringen is bovendien niet mooi egaal. Maar daar moet niet al teveel waarde aan worden gehecht. Volgens Oosterveld is dat namelijk door de seizoenen te verklaren. 'In maart tot en met juni zie je standaard een daling. Dat komt doordat in bijvoorbeeld de horeca en de bouw meer mensen nodig zijn.'

Opvallend zijn ook de kleine piekjes in de zomer. 'Dat zijn mensen met tijdelijke contracten. Die krijgen in de zomervakantie vaak (tijdelijk) een uitkering, omdat er in de zomer minder werk is.' Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs.

De stijging aan het einde van ieder jaar komt doordat dan het horecaseizoen voorbij is. Maar met het mooie weer van deze dagen moeten we daar nog maar even niet aan denken.

