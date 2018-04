Onvrede binnen Knoalster SP: meerdere leden leggen functies neer

Het is hommeles binnen de SP-afdeling van Stadskanaal. Voormalig raadsleden Ellen Zeegers en Gerrie Kremer hebben zich teruggetrokken uit de partij, ook webmaster Rens Klumpers is er klaar mee.

Reden: de autoritaire houding van de kandidaat-wethouder Machteld Luijken. Eerder liet Kremer zich van de kieslijst schrappen.

In gesprek over vorming college

De SP is met de ChristenUnie, het CDA en de VVD in gesprek over het vormen van een nieuw college, waarbij Luijken de kandidaat-wethouder is voor de partij.

'Een ramp'

In een interne e-mail die in handen is van RTV Noord stelt Ellen Zeegers dat de laatste vijf maanden als raadslid binnen de partij 'een ramp' zijn geweest.

Aanleiding voor de mail is de fractievergadering van donderdag 22 maart, waarin Luijken volgens Zeegers een bedenkelijke rol speelde.

'Ik ging heel positief de vergadering in, wilde nog een laatste inspanning doen, maar werd onmiddellijk en op een behoorlijk autoritaire manier afgesnauwd door Machteld (Luijken, red.)', schrijft Zeegers. 'Voor mij is het op dat specifieke moment gestopt. Ik heb ook geen zin om haar bedankjes te horen, daar pas ik voor.'

'Het woord zit al in Machtelds naam: macht'

Tijdens die vergadering, zo meldt Zeegers, schoof Luijken zonder overleg Anton Reinders als nieuwe afdelingsvoorzitter naar voren. 'Daar hebben we het als bestuur niet over gehad. Maar ja, het woord zit al in Machtelds naam: MACHT.'

'Ik heb nu gezien dat ook in de SP grote ego's aanwezig zijn, daarin onderscheidt de SP zich totaal niet van andere partijen en dat had ik niet verwacht. Ik ben het afgelopen jaar het SP-gevoel volledig kwijtgeraakt, met name sinds november toen Machteld explodeerde in de bestuursvergadering.'

Webmaster Rens Klumpers stopt ook. 'Ik houd ermee op, precies om dezelfde reden', schrijft hij in een reactie op de mail van Zeegers. 'Dus zoek ook maar een nieuwe webmaster.'

'Binnenskamers besloten'

Gevraagd naar de kritiek, nuanceert de vertrokken webmaster de situatie. 'Dit is binnenskamers besloten', stelt Klumpers. 'Daar hebben we ook onze redenen voor. Ik heb ook geen onvrede met de uitgangspunten van de SP. Er zijn meningsverschillen, dat moet ook. Maar ik blijf me op een andere manier inzetten voor de partij.'

Ook Ellen Zeegers zwakt de toon van haar mail af. 'Ik heb kritiek geuit, maar stop ook vanwege mijn gezondheid', zegt ze. 'Ik heb de ziekte van Lyme en dat speelt mij vooral parten.'

Voormalig raadslid Gerrie Kremer wil er niet al te veel over kwijt. Hij liet zich vorig jaar van de kieslijst schrappen, na onvrede over zijn plaats op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Reactie Machteld Luijken

Machteld Luijken wil niet ingaan om de kritiek van haar partijgenoten. 'Ik wil er absoluut niet op reageren', zegt ze. Waarnemend partijvoorzitter Evert Idema, tevens raadslid, was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

