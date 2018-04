Chinese Men wil niet weg uit Middelstum

Shuo Han Men blijft volgend seizoen bij Klimaatgroep Stars in Middelstum spelen. Er was volop belangstelling uit het buitenland voor de Chinese tafeltennisster, die bij de mannen speelt.

'Als ik zeg dat ze bij een andere club kan spelen, krijgt ze tranen in de ogen. Ze wil niet bij ons weg. Eens zal het wel moeten, want het gaat om haar carrière', vertelt coach Gert Stulp

Wennen aan Oranje

Vorige week werd het team, met Nederlands kampioene Men in de gelederen, kampioen van de Tweede Divisie. Binnenkort krijgt ze een Nederlands paspoort. Om haar alvast te laten wennen om voor Oranje uit te komen, gaat ze met de Nederlandse ploeg mee naar het WK in Zweden eind april. Ze komt daar nog niet in actie.

Sterke kopman gezocht

Trainer Anne Vlieg zoekt door de promotie naar de Eerste Divisie een sterke kopman. Hij speurt voornamelijk in het buitenland naar een geschikte aanwinst.

