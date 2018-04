Melkveehouder mist drie pinken

Wie heeft er woensdagnacht drie pinken langs zien rennen in de buurt van Oudeschans? Melkveehouder Arjan van Wijnbergen is ze kwijt. 'De dieren zijn waarschijnlijk ergens van geschrokken', denkt hij.

Op één hand te tellen

De uitgebroken pinken, ofwel jonge kalveren, zijn precies op één hand te tellen. Behalve de drie dieren die nog zoek zijn, heeft Van Wijnbergen vanmorgen al twee andere dieren teruggevonden. 'Die stonden bij een buurvrouw, zo'n drie kilometer verderop.'

De pinken moeten afgelopen avond en nacht tussen 21.30 en 4.30 uur zijn uitgebroken. 'Ze zijn dwars door het schrikdraad heen gerend', stelt de boer. 'Misschien zijn ze geschrokken van reeën, of van een vos.'

Omgeving uitgekamd

Van Wijnbergen heeft donderdag de omgeving uitgekamd, maar de dieren niet gevonden. 'We hebben een buurtapp, en we hebben in Oudeschans, Bellingwolde, Winschoten en Nieuweschans gezocht.'

Ook heeft de boer de politie ingelicht. 'Die zoekt zelf niet, maar schakelt mensen wel door als ze de dieren hebben gezien.'

Bij de pinken

De melkveehouder heeft geen idee waar de dieren naartoe zijn gelopen: 'Het kan zijn dat ze naar Duitsland zijn gerend'. Hij hoopt vooral dat ze niet richting de nabijgelegen A7 zijn gerend: dat kan voor gevaar zorgen op de snelweg.

Nu maar hopen dat de dieren dat niet doen, en voldoende bij de pinken zijn.