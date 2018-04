Darmpatiënten Martini Ziekenhuis na operatie sneller weer thuis

Patiënten in het Martini Ziekenhuis waren het afgelopen jaar na een darmoperatie gemiddeld twee dagen eerder dan het jaar ervoor.

Volgens het ziekenhuis komt dit door het zogenaamde ERAS-programma. Binnen dit programma is de samenwerking tussen specialisten intensiever.

In beweging

Bovendien werken patiënten 'actiever' aan hun herstel, bijvoorbeeld door voedingsadvies op te volgen of extra beweging. 'Zo kort mogelijk nuchter, op de uitslaapkaner al zitten en even met je benen naast bed bungelen en zelfs binnen 48 uur lopend het ziekenhuis uit', noemt het ziekenhuis als voorbeelden.

Misselijkheid neemt af

Het programma leidt niet alleen tot een kortere tijd in de ziekenhuis. Ook het aantal ernstige complicaties daalde. De grootste winst was volgens het Martini Ziekenuis de misselijkheid onder patiënten. In 2016 was 48 procent nog misselijk na de operatie. Tijdens het ERAS-programma daalde dit percentage naar 18 procent.

Als zeventig procent van de protocollen in het programma wordt opgevolgd, daalt de kans op overlijden binnen vijf jaar met 42 procent.

Breder gebruik

Het Groningse ziekenhuis gebruikt als enige in Nederland dit protocol. ERAS wordt uitgebreid naar de urologische aandoeningen blaaskanker, prostaatkanker en nierkanker.

Het Martini leidt vanaf juni medewerkers van andere ziekenhuizen in Nederland op die ERAS willen gebruiken.

