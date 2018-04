Deel dit artikel:











Het is erop of eronder voor de Jumbo-afperser (Foto: Facebook)

Het gerechtshof in Leeuwarden doet vrijdag in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen Jumbo-afperser Alex O. De 53-jarige Stadjer wordt verdacht van het afpersen en plaatsen van twee explosieven bij vestigingen van de Jumbo in Groningen.

Geschreven door Peter Steinfort

Verslaggever

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een celstraf van acht jaar. Als het aan het OM ligt moet de verdachte bovendien een schadevergoeding van 130.000 euro betalen. De eis is gelijk aan de uitspraak van de rechtbank in Groningen. Bitcoins In diverse mails eiste de afperser tweeduizend bitcoins van supermarktketen Jumbo. In 2015 ging het omgerekend om een bedrag van vierhonderd duizend euro. Als er niet zou worden betaald dan zouden er bij diverse Jumbo-filialen explosieven worden geplaatst. Het blijf uiteindelijk beperkt tot de filialen aan het Overwinningsplein en de Wilhelminakade in de stad. Vrijspraak Alex O. ontkent elke betrokkenheid. Om die reden weigerde hij mee te werken aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. 'Want ik heb het niet gedaan', aldus de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. 'Eerst schieten en dan de roos tekenen', zo typeert advocaat Tjalling van der Goot het onderzoek van justitie. De zaak zou vooral gebaseerd zijn op aannames en vermoedens.

