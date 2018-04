Omdenken: vleermuizen vereeuwigen die eeuwenoud behang onderpoepen

Stel: je hebt eeuwenoud behang aan de muren van je borg hangen. En dan poept een groepje vleermuizen over je kostbare muurbedekking. Het vergt wat omdenken om dat op een positieve manier op te lossen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Vleermuizen vereeuwigen

De borg waarover hierboven wordt gesproken, is borg Verhildersum in Leens. Hans Kosmeier van de borg is bij ons in de studio en hij vertelt hoe het gelukt is om de vleermuizen te behouden. En was er nog genoeg van dat eeuwenoude behang om de muren te renoveren?

2) Warmterecord

De zon scheen vandaag weer volop. Er was zelfs sprake van een warmterecord: nog nooit was het zo warm op 19 april. Veel Groningers genoten van de hoge temperatuur.

3) Schapen straks geschiedenis?

Het is een vertrouwd beeld in het Groningse landschap: grazende schapen op de dijken. Maar de vraag is: hoe lang nog? Schapenhouder Hemmo Bolhuis uit Finsterwolde legt uit wat er aan de hand is.

4) Alles of niets

Donar in de finale van de Europe Cup; wat zou dat prachtig zijn! Maar dan moet vanavond in Martiniplaza wel met meer dan tien punten verschil worden gewonnen van Venetië. Beppie ging vanmiddag in de stad op zoek naar de vier meegereisde Italiaanse supporters. Maar die lieten zich niet makkelijk vinden...

5) Wat hebben Groningen en Afrika met elkaar gemeen?

Milieuactivisten uit verscheidene Afrikaanse landen brachten vandaag een bezoek aan het Groningse aardbevingsgebied. Net als gedupeerde Groningers hebben zij in hun eigen land last van Shell-activiteiten. De Afrikanen hadden verwacht dat het hier toch wel wat beter geregeld was...

6) Trekker in tweeën

Een bizar ongeluk met een trekker vandaag in Midwolda. Beppie was erbij en ze praat met Anita van de bakkerij, die de helft van de trekker op zich af zag komen.

7) Prijsvraag

Nog een dikke week te gaan en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot die tijd spelen we onze quiz: 'Wanneer was dit?' Hieronder zie je de opdracht van vandaag.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.