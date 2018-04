NDC mediagroep BV neemt videoproducent Pro-Time over

NDC mediagroep neemt per direct de Groningse videoproducent Pro-Time Broadcast BV over. De uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant ziet de overname als een stap om een compleet mediabedrijf te worden.

Directeur Xandra Groenewold van Pro-Time wordt binnen de NDC Mediagroep strategisch communicatieadviseur. Daarnaast blijft ze voorlopig eindverantwoordelijk voor Pro-Time.

Meer dan een krantenuitgever

Volgens algemeen directeur Dina Boonstra wil NDC 'meer zijn dan een krantenuitgeverij'. 'Er is een veelheid aan podia waarop we als NDC actief willen zijn. Om onze cross-mediale ambities te kunnen realiseren, moeten we specifieke competenties in eigen huis hebben. Met Pro-Time versterken we onszelf online en op video-gebied.'

Bedrijf verder uitbouwen

Groenewold zegt trots te zijn op de stap van haar bedrijf. 'In 23 jaar hebben we met Pro-Time iets opgebouwd. Ik ben buitengewoon trots dat dat erkend wordt en dat we dat nu verder kunnen uitbouwen.'