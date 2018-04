LIVE: FC Groningen vroeg op achterstand in Utrecht

FC Groningen neemt het vanavond in stadion Nieuw Galgenwaard op tegen FC Utrecht. Door het gelijkspel van Roda JC gisteravond tegen PSV zijn de Groningers eigenlijk niet meer te achterhalen door de Limburgers.

Doelsaldo

Het doelsaldo van Roda JC is zo veel minder in vergelijking met dat van de ploeg van coach Ernest Faber dat zijn formatie niet meer te achterhalen is (25 doelpunten verschil in het voordeel van de Groningers). Desondanks kan de FC zich vanavond ook mathematisch veilig spelen door minimaal een punt te pakken in Utrecht.

Volg het duel via ons liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Doan, Drost, Hrustic; Van Weert.

FC Utrecht:

Jensen; Troupée, Dumic, Janssen, Van der Maarel; Van de Streek, Strieder, Ayoub, Klich; Labyad, Kerk.

Scheidsrechter: Ed Janssen.

