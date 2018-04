Raad van State: 'Nieuwbouw Barkmolenstraat acht meter lager'

Hoe hoog wordt de nieuwbouw tussen de Barkmolenstraat en Europaweg in Stad? Als het aan de Raad van State ligt zo'n acht meter lager dan de geplande 24 meter.

Bewoners van de Barkmolenstraat verzetten ze tegen de 24 meter hoge nieuwbouw. In totaal moeten er 140 woningen uit de grond worden gestampt.

Minder woningen, lagere bouw

De ontwikkelaar van het complex heeft inmiddels samen met de gemeente Groningen een nieuw plan gemaakt. Het nieuwe plan: 82 woningen, maximaal zestien meter hoog.

Omwonenden-woordvoerder Tibo van Kempen zei dat hij waarschijnlijk geen rechtszaak zou hebben aangespannen als direct al duidelijk was dat er geen woontorens van 24 meter hoog komen. Dat past volgens Van Kempen niet bij het bestaande woonwijkje rond de Barkmolenstraat.

Slag om de arm

De gemeente Groningen houdt nog een slag om de arm als het gaat om het wijzigen van het bestemmingsplan.

De gemeente vindt de bouwhoogte van 24 meter prima en het maximaal aantal van 140 woningen wil zij liever ook niet uit het bestemmingsplan schrappen.

Wat als...

Dat geeft de ontwikkelaar meer flexibiliteit, mocht de huizenmarkt de komende tijd nog ingrijpend wijzigen.

Plannen ter inzage

Het nieuwe uitwerkingsplan komt volgende week in de inspraak, aldus de gemeentewoordvoerster. Volgens Van Kempen is het overgrote deel van de bezwaarmakers positief over het plan.

De uitspraak over het bestemmingsplan, al dan niet met aanpassing van de bouwhoogte, volgt binnen enkele weken.

De ontwikkelaar hoopt medio volgend jaar met de bouw te beginnen.

