Schip botst met tafelbrug en verliest stuurhut

Een schip is donderdag aan het einde van de middag tegen de tafelbrug bij Zuidhorn gevaren.

Door de klap is de stuurhut van het schip geslagen. De schipper probeert het schip nu op een veilige plek langs de kade te manoeuvreren.

Of er schade is aan de brug, is niet duidelijk.

Snel meer.

