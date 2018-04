Afrikanen bezoeken gedupeerde Groningers

Een groep Afrikaanse actievoerders was donderdag in Groningen om te kijken hoe wij omgaan met de overgang naar schone energie.

De bezoekers uit Oeganda, Congo en Nigeria hebben last van vervuiling en geven Shell daarvan de schuld. In de Nigeriaanse Nigerdelta voltrekt zich al zestig jaar een olieramp met grote gevolgen.

Pretpark

De delegatie is verbaasd hoe het hier in Groningen geregeld is. Vooral als ze de gaslocatie bij Kolham zien. 'Het lijkt wel een toeristenpark', vertelt Godwin Uyi Ojo van Environmental Right Action uit Nigeria. 'Hier liggen de pijpleidingen onder de grond. Bij ons liggen ze boven de grond. Ze lopen door gemeenschappen, landerijen en door de dorpen'.

Ook ziet Ojo dat er in Groningen weinig wordt afgevlamd: 'Dat is bij ons in Nigeria echt een groot milieuprobleem. Er wordt ontzettend veel afgevlamd'.

'Het moet anders!'

Hij wil dat Shell de zaken gaat veranderen. 'Ze zijn verantwoordelijk voor de projecten hier en voor die bij ons. Ze hebben nu verschillende standaarden. Die verschillen moeten stoppen'.

Geen vergelijking

Milieudefensie heeft de Afrikanen uitgenodigd. Om te laten zien hoe de actie in Groningen verloopt, wat de politieke processen zijn, maar ook om ze in contact te brengen met Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning van de NAM en Shell. In Onderdendam krijgen ze een rondleiding van inwoner Kees Willemen. Hij vertelde over de scheuren en de problemen in het dorp en de actiebereidheid.

'Natuurlijk zijn de verschillen tussen Afrika en Nederland heel anders. Hier hebben we een Westerse beschaving en lijken de dorpen op geen enkele manier op die van daar. Maar er spelen daar wel dezelfde problemen als hier', vertelt Freek Bersch van Milieudefensie.

Andere energiebronnen vinden

Hij hoopt dat de Afrikanen wat kunnen leren over de energietransitie in Groningen. En dat daar nu heel anders naar gekeken wordt dan een paar jaar geleden. En hoe dat is gekomen.