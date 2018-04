Deel dit artikel:











LIVE: Begin 4e kwart, Donar loopt uit op Venezia: 67-60 (Foto: Henk Elderman / RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Vanavond is het D-Day voor Donar in een uitverkocht en kolkend Martiniplaza. De Groningers nemen het in het tweede duel in de halve finale van de Europe Cup op tegen Reyer Venezia.

De ploeg van van coach Erik Braal moet met minimaal elf punten verschil winnen om een plaats in de finale af te dwingen. De heenwedstrijd in Italië ging met 82-72 verloren. Volg het duel via onderstaande stream of via ons liveblog: