FC Groningen definitief veilig na gelijkspel in Utrecht

Jesper Drost in duel met Zakaria Labyad. Mike te Wierik kijkt toe archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zich donderdagavond definitief veilig gespeeld door tegen FC Utrecht gelijk te spelen. Tom van Weert scoorde twintig minuten voor tijd de gelijkmaker

Definitief veilig

FC Groningen was gister eigenlijk al zo goed als veilig nadat Roda JC niet van landskampioen PSV wist te winnen. Dankzij een veel beter doelsaldo was Groningen eigenlijk al niet meer te achterhalen. Door het gelijkspel tegen Utrecht is de FC niet meer te achterhalen door de concurrenten.

Vroege achterstand

FC Groningen begon de wedstrijd in Utrecht niet goed. Al na acht minuten stond de thuisploeg op voorsprong na een goal van Janssen. De aanvoerder kon vrij inschieten nadat Larsen de aanvoerder van de thuisploeg uit zijn rug liet lopen.

Betere spel

FC Groningen liet zich niet uit het veld slaan na de snelle achterstand en begon in de eerste helft steeds beter te spelen. Toch was FC Utrecht dankzij Kerk nog het dichst bij de verdubbeling van de voorsprong, maar de aanvaller schoot naast.

Saai

De tweede helft was eigenlijk het voorbeeld van een typische zomeravondwedstrijd. Het spel was matig van beide ploegen en het tempo lag erg laag. Veel kansen waren er dan ook niet te noteren voor beide teams.

Penalty

Twintig minuten voor tijd scoorde FC Groningen dan toch nog de gelijkmaker. Van der Maarel legde Hrustic neer in de zestienmeter, waardoor Tom van Weert vanaf de stip mocht aanleggen. Hij faalde niet en door zijn goal is FC Groningen volgend jaar weer verzekerd van eredisivie voetbal.



Breij

Direct na de gelijkmaker was er nog een mooi moment voor Michael Breij. De speler van Groningen onder 23-mocht zijn debuut maken in de eredivisie. FC Groningen staat door het gelijkspel dertiende in de eredivisie met 34 punten uit 32 wedstrijden.