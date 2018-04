Hongerstaker voelt zich na dertien dagen sterk en gezond

Pieter Douma wil niet in hongerstaking, maar vindt dat hij moet (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Pieter Douma parkeert zijn grijze bestelwagen bij het kampement dat is opgeslagen bij het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam. Hij begint gelijk met het uitpakken van de lading: bloemetjes voor het Bloeiend Verzet, een bloemenveld als 'ode aan het verzet tegen de gevolgen van de gaswinning'.

Als je hem ziet lopen zou je bijna vergeten dat Douma twee weken niet meer heeft gegeten. Hij is een kilo of zes kwijt, maar voelt zich fit en sterk.

Interen op reserves

'Het gaat prima', zegt Douma. 'Ik teer in op mijn reserves natuurlijk, maar de energie is er. Ik verzwak niet en voel me er goed bij.'

Sinds hij vrijdag 6 april het stokje overnam van hongerstaker Jan Holtman, leeft hij op vruchtensappen. Of het hem verbaast dat hij zo fit is? 'Ja, dat doet het. Maar écht waar, ik leef op niets anders dan sap.'

Bloemen verzamelen

Samen met andere actievoorzitters doet hij deze week een ronde door de provincie om bloemen te verzamelen voor het Bloeiend Verzet. 'Hoe ik het doe weet ik ook niet, maar ik ga gewoon. Ik weet niet hoe lang dit kan doorgaant, we zullen het zien.'

Douma is de derde hongerstaker sinds de actie zes weken geleden begon. Jan Holtman deed de aftrap, waarna boerin Jannie Knot volgde. Holtman hielt het 26 dagen vol, Knot onderbrak haar hongerstaking om Pasen te vieren met het zoon.

Solidair zijn

Bij het begin van zijn hongerstaking zei Douma: 'Ik wil dit niet, maar ik vind dat ik dit moet doen.' Hij komt niet uit het bevingsgebied, maar wil solidair zijn met gedupeerden. 'Ik heb twee eisen. Er moeten vijf schrijnende gevallen worden opgelost, en, dat mag ik dan geen eis noemen maar een verzoek, wil ik dat de Koning het predikaat Koninklijk terugneemt van Shell.'

De hongerstaker uit Oldekerk wil in elk geval doorgaan tot Koningsdag. 'Maar als er dan niet is voldaan aan mijn eisen zet ik een tandje bij. Dan geen vruchtensap meer, maar dan ga ik over op alleen water en bouillon.'

