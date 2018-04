Donar wint maar haalt Europese finale niet

De basketballers van Donar zijn er niet in geslaagd om de finale van de Europe Cup te halen. In MartiniPlaza wonnen de Groningers met 83-80, maar dat was niet genoeg om Reyer Venezia uit de finale te houden.

Enorm spannend

In een razendspannende wedstrijd was het verschil op een gegeven moment in het laatste kwart even tien punten. Dat zou genoeg zijn geweest voor een verlenging. Toch bleven de Italianen koel en verkleinden het verschil steeds weer.

Geknakt door Haynes

Hierop hadden de Groningers uiteindelijk geen antwoord meer. In de laatste minuten schoot Haynes nog een schot tegen het einde van de schotklok binnen en dit bleek de definitieve nekslag te zijn voor de ploeg van coach Erik Braal.

Stuivertje wisselen

Donar speelde opnieuw een hele goede wedstrijd en stond steeds aan de goede kant van de score. In de eerste helft werd echter niet het beslissende gaatje geslagen. Het was qua scores stuivertje wisselen. Bij rust was het 44-41 in Gronings voordeel.

Driepunters Curry

Twee driepunters achter elkaar van Brandyn Curry in het vierde kwart zetten MartiniPlaza in vuur en vlam en brachten het verschil op tien punten: 73-63. De regerend landskampioen uit Italië bleef echter rustig en knabbelde steeds iets van deze voorsprong af totdat het geloof er vlak voor tijd bij de thuisploeg uit was.

Einde Europees avontuur

Zo eindigt het Europese avontuur van Donar in een overwinning tegen Venezia, maar was het niet genoeg om de achterstand uit de heenwedstrijd (82-72) weg te poetsen. Brandyn Curry was topscorer bij de thuisploeg met 23 punten, Evan Bruinsma was goed voor 21 punten.

Historie

De Groningers hebben desondanks historie geschreven dit seizoen. Nog nooit kwam Donar zo ver in Europa. De ploeg van coach Erik Braal speelde dit seizoen maar liefst 24 Europese wedstrijden, een record. MartiniPlaza was in deze reeks zelfs vijf keer compleet uitverkocht.

Champions League

De eerste zes wedstrijden waren in de voorronde van de Champions League tegen Vytautas (Lit), Bakken Bears (Den) en Estudiantes (Spa). Die laatste club was na twee keer een gelijkspel, pas na overtime te sterk in Madrid (77-69).

Europe Cup

In de eerste poulefase eindigde Donar als tweede in de groep achter Le Portel (Fra). Telenet Giants Antwerp (Bel) en Bosna (Bos) eindigden als derde en vierde.



Tweede poulefase

De tweede poulefase sloot Donar af als koploper. U-BT Cluj-Napoca (Roe), Keravnos (Cyp) en Belfius Mons-Hainaut (Bel) maakten de ranglijst compleet.



Laatste zestien

In de achtste finale troffen de Groningers opnieuw het Roemeense Cluj-Napoca. Donar bleek veel te sterk en won thuis met 103-76 en uit met 69-76. Daarna werd Mornar Bar uit Montenegro na twee duels verslagen. Het eindstation bleek dus Reyer Venezia te zijn.

