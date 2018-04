Wegwerkzaamheden Bedum hervat: extra kostenplaatje van 150.000 euro

Het werk aan het Boterdiep Oz in Bedum is weer hervat. De extra kosten hiervoor bedragen 150.000 euro.

Vorige week werd het werk stilgelegd, nadat bleek dat er onder het huidige wegdek oude bestrating was aangetroffen. Daardoor zou de fundering voor het nieuwe wegdek niet sterk genoeg zijn.

Oude weg

In overleg met de aannemer is nu een oplossing bedacht: de oude fundering wordt verwijderd en er wordt een nieuwe, sterkere onderlaag aangebracht.

De oude weg was in eerdere onderzoeken niet opgemerkt. Die werden uitgevoerd toen de weg nog in gebruik was.

'Nadat de weg was afgesloten voor wegverkeer werden de eerste asfaltgedeelten verwijderd. Toen bleek dat de werkelijke situatie afweek van dat wat op basis van het onderzoek was verwacht', aldus de gemeente.

Juni

Het college van Bedum moet het extra geld nog officieel aan de gemeenteraad vragen. De oorspronkelijke begroting was 340.000 euro, daar moet nu dus nog zo'n 150.000 euro bij.

De planning is nu dat het werk aan het Boterdiep Oz in juni klaar is.

