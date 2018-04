'Koning heeft geen aandelen in Shell'

Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen in Shell, mede-eigenaar van de NAM. Dat zegt het Koninklijk Huis in antwoord op vragen van het Groninger PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Nijboer opperde eind januari dat het koninklijk huis openheid moest geven over eventuele belangen in de oliemaatschappij.

Donderdag verscheen op de website van het Koninklijk Huis een verklaring. Hierin staat dat de koning überhaupt geen aandelen in een bedrijf heeft met het predicaat 'Koninklijk'.

'Onduidelijkheid voorkomen'

Dat hij geen aandelen bezit is geen recente ontwikkeling, aldus een toelichting van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat de tekst nu is geplaatst, is, 'om onduidelijkheid te voorkomen in verband met vragen die er over opkwamen'.

Lees ook:

- 'Ontneem Shell het predicaat Koninklijk'