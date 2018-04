Te Wierik: 'Trots dat we Utrecht onze wil hebben opgelegd'

FC Groningen speelde zich woensdagavond definitief veilig door met 1-1 gelijk te spelen tegen FC Utrecht. 'We hebben Utrecht echt onze wil kunnen opleggen', aldus verdediger Mike te Wierik.

Goed kunnen omdraaien

'We zijn de laatste tijd gewoon moeilijk te verslaan, maar spelen te vaak gelijk.' De verdediger ziet ook dat het bij FC Groningen een stuk beter gaat dan in het begin van het seizoen. 'We hadden natuurlijk liever meer punten gehad, maar dat is een les voor volgend seizoen. Ondanks het moeilijke begin ben ik best trots dat we het toch goed hebben kunnen omdraaien.'

Saai?

De verdediger was het niet met verslaggever Elwin Baas eens dat het een saaie wedstrijd was. 'Ik heb best genoten in het veld. Als ik dan keek waarop we van achteruit het middenveld bereikten en dan tot een aanval kwamen, was dat best goed', aldus een schorre Mike te Wierik.

Dubbele cijfers

Dankzij een benutte penalty maakte Tom van Weert woensdagavond zijn tiende goal in de competitie. 'Een penalty is altijd een perfect moment als spits om je saldo op te krikken. Ik denk ook dat het een strafschop was. Maar als je zo'n moment tien keer hebt, dan wordt hij vijf of zes keer op elf meter gelegd.'

Fluiten

Ook vond Van Weert dat Groningen het gewoon goed gedaan had in Utrecht. 'Als het Utrecht publiek begint te fluiten, is dat onze verdienste. We konden ook vrijuit voetballen, dus dat is ook gewoon lekker.'

Zomeravond voetbal

Trainer Ernest Faber vond het mooi om zijn jonge team te zien spelen woensdagavond.

'We hebben het met deze jonge ploeg, tegen zo'n ervaren elftal als Utrecht, heel goed gedaan. Je komt snel achter door een overtreding, maar we bleven erin geloven. Ik denk dat we ook minimaal een punt verdienden. Het weer koste enorm veel energie. Ik kan er dan ook best van genieten.'

Django Warmerdam viel vlak voor rust uit met een knieblessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. 'We hopen dat het meevalt. Hij voelde iets in zijn knie en daarom is hij eraf gehaald', aldus Faber.

