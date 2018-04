Spelers Donar: 'Heel erg jammer dat het nét niet lukt'

'Het is heel erg jammer dat het dan nét niet lukt', zegt Donar-speler Thomas Koenis in reactie op de uitschakeling van Donar in de Europe Cup.

Teleurstelling

'Het is een teleurstelling, want ik had wel het gevoel dat het er in zat. Maar tegelijkertijd ben ik wel heel erg trots op het hele team. Want we hebben een fantastische Europese campagne gehad', vervolgt Koenis.

Trots achteraf

'Op het moment is het meer teleurstelling, want je wil zo graag naar de finale. De mogelijkheden waren er. Dat is nu meer het gevoel wat overheerst. Maar uiteindelijk zal trots achteraf wat meer komen.'

Bekijk het volledige interview met Koenis hieronder:

Dourisseau: 'We maakten op onverklaarbare wijze een fout'

'Het gaat goed met me. Het was een zware wedstrijd en zwaar verlies, vooral de manier waarop we verloren. Maar ik ben trots op ons team, de club en iedereen die betrokken was', zegt Jason Dourisseau. 'Maar vandaag zijn we iets tekort gekomen.'

Onnodige fout

'Ik had liever dat we onze verdediging vertrouwden. We hadden onze kans. We hadden zeven punten voorsprong, maar we maakten op onverklaarbare wijze een fout. Als we daar geen fout maakten, hadden we kunnen vertrouwen op onze verdediging. Zij maakten beide vrije worpen, waardoor wij in een hele moeilijke situatie kwamen.'

Bekijk het volledige interview met Dourisseau hieronder:

Slagter: 'Je wint, maar toch verlies je'

'Het is een dubbel gevoel nu. Je wint, maar toch verlies je. Maar we hebben zeker weten alles gegeven. Ik denk dat ze een stukje individuele kwaliteit laten zien', zegt Arvin Slagter.

'Die bal die Haynes scoorde, die hij met één seconde in zijn hand krijgt, die hij naar de ring moet gooien en die erin gaat. Ja, wat kan je zeggen. Dat is goed verdedigd. Dat is individuele kwaliteit of geluk, ik denk dat het een combinatie is van beiden.'

Bekijk het volledige interview met Slagter hieronder:

Lees ook:

- Donar wint maar haalt Europese finale niet

- Afgelopen: Donar wint met 83-80 van Venezia, het is niet genoeg voor een finaleplek

- Ton Boot: 'Donar moet oppassen dat Braal niet vertrekt'