Donarfans trots ondanks verlies: 'Het zijn mijn toppers' Donarfans tijdens de halve finale van Europe Cup tegen Reyer Venezia in MartiniPlaza. (Foto: JK Beeld)

In een uitverkocht Martiniplaza streed Donar donderdagavond tegen Reyer Venezia om een finaleplek in de Europe Cup. Tevergeefs, want de basketballers wonnen met te weinig punten verschil. Voor de fans was het een mooi avontuur.

Geschreven door Martijn Klungel

Verslaggever

Toppers 'Ze hebben hun best gedaan en meer konden ze niet doen', zegt supporter Margret Schouten. Zij had verwacht dat Donar de tegenstander zou verslaan. Desondanks is ze trots op de Groningse basketbalploeg. 'Ik ben heel trots. Het zijn mijn toppers'. Trots Voor Donarfan Kees Lokken eindigt een mooi avontuur. 'Ik ben teleurgesteld maar daarnaast ook trots. We winnen van de Italiaanse kampioen met een score van 80-83. Dat is fantastisch.' Record Donar is nog nooit zo ver in Europa gekomen. Ze speelden 24 Europese wedstrijden en dat is een record. Vijf keer was Martiniplaza uitverkocht. 'De coach, de assistent-coach en het publiek zijn de succesfactoren van Donar. Daarnaast is ook het team gewoon goed', vindt Lokken. Tekort De Donarfan vervolgt: 'We hadden ook vanavond kunnen winnen met tien punten verschil.' Maar als snel komt hij hierop terug. 'Als je reëel bent, dan zie je dat we net een klein beetje tekort komen'. Lees ook: - Donar wint maar haalt Europese finale niet

