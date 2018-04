'Communicatie tussen burgers en Midden-Groningen moet beter'

De communicatie tussen de burgers en de gemeente Midden-Groningen moet beter. Dat vindt de VVD-fractie van de gemeente. De partij doelt vooral op langzame reacties als inwoners vragen of klachten hebben.

'Wij zien dat er in het systeem dingen fout gaan', zegt raadslid Patricia Nieland. 'Daardoor moet de klant te lang wachten.'

Terugbelverzoek

Nieland heeft zelf de proef op de som genomen en werd bij één van haar telefoontjes drie keer doorverbonden. 'Toen daarna een afdeling niet opnam, hebben we een terugbelverzoek gekregen. Daarop werd niet ingegaan.'

Nieland deed de melding ruim zes weken geleden. 'Sindsdien zitten we te wachten', zegt ze. Omdat ze zelf raadslid is, heeft ze binnen de gemeente korte lijnen en inmiddels (via een andere weg) wel antwoord gekregen.

Alle inwoners goed helpen

Nieland: 'Maar die korte lijntjes heeft natuurlijk niet iedere inwoner van Midden-Groningen'. Ze wil dan ook dat alle inwoners sneller en beter geholpen worden. 'Aan de frontoffice gaat het goed, maar als het de organisatie ingaat, gaan er dingen niet helemaal juist.'

Oplossing

Nieland wil vooral dat mensen duidelijk op de hoogte worden gebracht als bijvoorbeeld een brief is aangekomen.

'Het is best logisch dat bepaalde problemen een aantal weken kosten om opgelost te worden. Maar mensen moeten wel weten dat de gemeente iets met hun brief doet, dat die niet ergens in een la ligt om vervolgens vergeten te worden.'

Kinderziektes

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) erkent dat er soms problemen zijn en wil die voor de zomer oplossen. 'Het zijn vooral kinderziektes, die er zijn door de gemeentelijke herindelingen. We werken er keihard aan om alles in orde te maken.'

