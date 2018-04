ProRail pakt nog dit jaar 25 onbewaakte overwegen aan

ProRail gaat nog dit jaar minstens 25 onbewaakte overwegen aanpakken om ze veiliger te maken.

'Wij hebben landelijk 113 overwegen te doen: die hebben geen actieve beveiliging. Over alle 113 situaties zijn we in gesprek en (ver) gevorderd', zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

Er is haast bij

Baas kan niet zeggen of er ook Groningse overwegen tussen zitten. 'Welke 25 het precies zijn die er dit jaar uitgaan, dat kan ik je niet zeggen. Zolang de kip broedt moeten we niet storen. We hopen wel dat alle betrokken partijen beseffen hoeveel haast ermee is.'

Noordoosten

ProRail wil dat alle 113 onbewaakte overgangen binnen vier jaar allemaal zijn verdwenen. Het overgrote deel van die overwegen ligt in het noordoosten van Nederland, op trajecten waar voorheen minder frequent treinen reden en op wegen waar minder verkeer was.

Dat is tegenwoordig niet meer zo. Treinen rijden vaker en op hoge snelheid en zijn stiller geworden. Ook op de weg is het drukker dan vroeger. Bovendien zijn steeds meer verkeersdeelnemers onbekend met het fenomeen omdat er nog maar zo weinig zijn.