Arriva-treinen rijden weer volgens dienstregeling (update) Een trein van Arriva. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op diverse trajecten van Arriva in Groningen vielen vrijdagochtend ritten uit wegens defecte treinen. Omdat de spits voorbij is, ondervinden reizigers er weinig tot geen last meer van.

Onder de trajecten vallen Eemshaven-Groningen, Delfzijl-Groningen, Appingedam-Delfzijl en Groningen-Delfzijl. Vervelend Een woordvoerdster van Arriva noemde de situatie vervelend: 'Het is toevallig dat er nu meerdere treinen tegelijk defect zijn.' Tussen Delfzijl en Groningen is tijdelijk vervangend vervoer ingezet, in de vorm van bussen. Ta laat Bij Appingedam stond vrijdagochtend geruime tijd, minimaal drie kwartier, een trein stil vlak voor het perron door een defect. Iemand die op de trein stond te wachten was niet blij: 'Onze dochter voor de vierde keer deze week te laat op stage in Veendam.'