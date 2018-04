Deel dit artikel:











Jumbo-afperser is veroordeeld tot 10 jaar cel Jumbo-afperser Alex O. uit Stad. (Foto: Facebook)

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Jumbo-afperser Alex O. in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar cel. De 53-jarige Stadjer is schuldig bevonden aan het afpersen en plaatsen van twee explosieven bij vestigingen van de Jumbo in Groningen.