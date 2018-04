Jumbo-afperser is veroordeeld tot tien jaar cel (update)

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Jumbo-afperser Alex O. in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel.

De 53-jarige Stadjer is schuldig bevonden aan afpersing en het plaatsen van twee explosieven bij vestigingen van de Jumbo in Groningen. Ook bij een filiaal in Zwolle werd een bommelding gedaan.

De uitspraak is twee jaar langer dan in eerste instantie werd geëist. Acht jaar zou gezien de ernst van de vergrijpen niet voldoende zijn geweest, oordeelt de rechter.

'Gevoelens van onveiligheid en onrust'

'Het Hof tilt zwaarder aan de feiten, vanwege gevoelens van onveiligheid en onrust', zegt woordvoerder Leo Wemes. 'Het is niet alleen maar Groningen of Zwolle, maar het hele land is hier onder gebukt gegaan, door die onzekerheid.'

Advocaat: 'Teleurstelling is een understatement'

'Dat de uitspraak een teleurstelling is, is een understatement. Tien jaar, dat is voor mijn cliënt een heel zware dobber', zegt Tjalling van der Goot, de advocaat van Alex O.

DNA

Volgens het Hof blijkt uit de dreigmails, de brief en de tijdstippen waarop beiden zijn verstuurd dat de man de explosieven heeft geplaatst. Daarnaast komt het DNA op een van de dreigbrieven overeen met het DNA van O. Dat is ook aangetroffen op de soldeerbout die is gebruikt om het ontstekingsmechanisme van het explosief te maken.

'In onderling verband aanwezig'

'Volgens het Hof is het bewijs in onderling verband aanwezig. Maar de term 'in onderling verband' zegt al genoeg. Kennelijk heb je dat nodig om het bewijs te construeren', zegt Van der Goot, die stelt dat rechtstreeks bewijs dat O. de dader is ontbreekt.

'Soms heb je wat uit te leggen'

Het Hof ziet dat anders: 'Dat de verdachte heeft ontkend, wordt hem niet nagedragen. Maar soms heb je wat uit te leggen. En dat heeft hij niet gedaan', stelt Wemes. 'Naar het oordeel van het Hof is hij de dader.'

Voor de samenleving moet duidelijk zijn dat dit niet gepikt wordt Leo Wemes - woordvoerder Hof

Geldelijk gewin was volgens de rechtbank het motief van O. Hij eiste bitcoins van de supermarkt. Wemes: 'Voor de samenleving moet duidelijk zijn dat het niet gepikt wordt als je op deze manier aan financiële middelen probeert te komen. En dat er een zware straf op staat.'

Onrust

De strafbare feiten waarvoor O. is veroordeeld zijn onder meer het vervaardigen van zeer gevaarlijke explosieven, met de kracht van vijf tot acht handgranaten. De vestigingen van Jumbo moesten meerdere keren worden ontruimd.

Het strafblad van de man speelde ook mee bij het vaststellen van de straf. Hij is in 1994 veroordeeld tot tien jaar cel wegens een gewelddadige reeks overvallen.

In cassatie?

O. kan nu alleen nog in cassatie. Dan wordt het bewijs niet opnieuw beoordeeld, maar kijkt de Hoge Raad of de juiste juridische procedure is gevolgd. 'Dat sluiten we niet uit', zegt Van der Goot, over die mogelijkheid.

'Maar we nemen nooit beslissingen over een eventueel beroep op de dag van de uitspraak. Als verdachte ben je dan geëmotioneerd, je staat er anders in. Dat moet je eerst laten bezinken.'

