Zaklopen, knikkeren en pannenkoeken op de Koningsspelen

Wat zou je doen als je een dag koning bent? Luka de Looff uit groep 6 van basisschool De Höchte in Alteveer weet het wel. 'Ik zou gewoon een dikke auto kopen.'

Het is vrijdag dubbel feest op zijn school. Na een opknapbeurt is De Höchte feestelijk heropend en ook de Koningsspelen worden gevierd.

Zaklopen en apekooi

Dat betekent onder meer zaklopen en knikkeren op het plein, springen op een luchtkussen en apekooi in het gymlokaal. En kinderboekenschrijfster Corien Oranje komt langs voor een workshop.

Luka heeft er zin in. 'Vooral in apekooi.' Wat hij volgende week met Koningsdag gaat doen, weet hij nog niet. 'Tja, mama heeft er nog niks over gezegd.'

'Minder belasting'

Jenny Bouwland uit groep 7 heeft er ook al over nagedacht wat ze zou doen, als ze aan dagje koningin van Nederland mag zijn. 'Dan zou ik de mensen minder belasting laten betalen.'

En waar zou ze naartoe gaan op werkbezoek? 'Naar pretparken.'

Pannenkoeken eten

Juf Roelianne Wilzing vergroot de feestvreugde nog wat verder met een mooie mededeling voor de kinderen: 'We gaan ook nog pannenkoeken eten. Gebakken door de moeders.'

Op meer plekken feest

Niet alleen in Alteveer worden de Koningsspelen gevierd. Ook op andere plaatsen in onze provincie gebeurt dat.