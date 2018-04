Buurtbewoners zijn overlast in Noorderplantsoen zat: 'Zandvoort was er niets bij'

De grens is bereikt: het Noorderplantsoen in Groningen was donderdag te vol met mensen én rotzooi. Althans, dat zegt voorzitter Gerard van de Poll van Buurtvereniging Noorderplantsoen. Ook de plantsoenendienst is ontevreden.

Het was lawaaiig, het plantsoen was bezaaid met vuilnis en het grasveld is beschadigd. De gemeente zag zich genoodzaakt om vijftien man extra in te zetten om de schade te herstellen.

Grens bereikt

'Je had het vanmorgen moeten zien', doelt Van de Poll op de rommel die de bezoekers hebben achtergelaten. 'Als je ziet hoe veel mensen in het Plantsoen waren en hoe lang dat duurde... Het lijkt alsof er een grens is bereikt. Zandvoort was er niets bij. Waarom nu pas? Het viel gisteren op de een of andere wijze extra op.'

Toezicht noodzakelijk

De voorzitter zegt dat het noodzakelijk is om met meer toezicht te werken op mooiweerdagen.

'Al was het maar om de barbecue. Het speelveld begin al brandplekken te vertonen. Kinderen spelen daar. De kans dat je je been aan een bierdop openhaalt is groot. Zorg dat er één centrale plaats komt waar mensen kunnen barbecueën. Dan beperk je bovendien de rookoverlast voor de wijk.'

Een eindtijd?

Het huidige toezicht is volgens Van de Poll niet voldoende. Ook pleit hij voor een eindtijd. 'Waar zijn die toezichthouders nu? Het was toch al even bekend dat het deze week zo warm zou worden. Bovendien gaat het geroezemoes in het park tot in de kleine uurtjes door. Maar dit is een woonwijk, dus daar zou je best een eindtijd voor kunnen instellen.'

Ongeëvenaard

Klaas van der Veen, werkzaam voor de plantsoenendienst van de gemeente Groningen, is ook niet te spreken over de staat waarin het Noorderplantsoen vrijdagochtend verkeerde.

'Het was een beste puinhoop toen ik hier kwam. Troep, gewoon troep, échte troep. Ik werk 23 jaar bij de gemeente, maar ik heb nog nooit zo'n bende aangetroffen in het Noorderplantsoen als nu. Je had het moeten zien.'

Van der Veen: 'Ik snap niet dat mensen hun rommel hier achterlaten. Ze zouden alles netjes zelf op moeten ruimen.'

