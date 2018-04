Ibiza blijkt populair op Airport Eelde: extra vluchten in de zomer

Ibiza is zo populair bij de reizigers op Groningen Airport Eelde dat er ook in de maanden juli en augustus vluchten komen.

De luchthaven laat weten dat alle vluchten in het voorseizoen zo goed als volgeboekt zijn. Reden voor Neckermann Reizen en Thomas Cook om ook in het hoogseizoen in te zetten op Ibiza.

Een blije luchthaven

'Het is een mooie aanvulling op ons zomeraanbod', aldus Bowy Odink, commercieel manager van de luchthaven. 'De bestemming Ibiza is super goed ontvangen in de markt. Daar zijn we erg blij mee.'

De rechtstreekse vluchten worden ook in de zomermaanden uitgevoerd door Nordica, de nationale luchtvaartmaatschappij van Estland.