Er rijden dag en nacht extra bussen tijdens Koningsdag

Arriva en Qbuzz zetten op Koningsdag veel extra bussen in om feestvierders te vervoeren. Ook in de nachten vóór en na de feestelijke dag zijn er extra ritten.

Op donderdagavond 26 april, de dag voor Koningsdag, rijden er zeventien extra buslijnen in Groningen en Drenthe.

Zo rijden Q-linklijnen en Qliner-lijnen van Groningen richting Leek, Roden, Annen, Delfzijl, Emmen, Drachten, Assen en Stadskanaal minimaal twee keer per uur.

Streeklijnen

Ook veel streeklijnen rijden de hele nacht door, waaronder streeklijn 74/110 van Emmen via Valthermond en Stadskanaal naar Veendam.

Ook na middernacht extra bussen

Vanwege het Koninklijk bezoek in de stad Groningen verwachten de vervoerden veel extra passagiers. 's Avonds brengt festival Kingsland in Stad ook veel mensen op de been. Voor alle feestvierders in Groningen en Drenthe rijden Qbuzz en Arriva daarom de hele dag tot 02:00 uur 's nachts veel extra ritten.

Lees ook:

- Geen bruggen open in Stad op Koningsdag

- Koningsdag in Stad wordt getolkt voor doven´

- Deze rol spelen bekende Groningers op Koningsdag

- Dossier: Koningsdag