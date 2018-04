Rondje Groningen: Sloop de school of zet hem te koop

Vlak voor het weekend doen we nog een Rondje Groningen en zien dat er ook andere spelletjes in het Noordlease Stadion gespeeld worden en dat je blijkbaar prima kunt overnacht in een gevangenis.

1) Vijf sterren voor een gevangenis

Op Google kun je overal ongeveer een recensie voor achterlaten. Zo ook voor de 'iets meer gesloten instellingen'. Zo valt bij de Van Mesdagkliniek te lezen: 'Bed was prima en de bewakers waren vriendelijk.'

Bij de gevangenis in Veenhuizen staat: 'Lovely gevangenis, ik ga zeker binnenkort terug!' en 'Best in the world!' Ieder zijn meug zullen we maar zeggen.

2) Koningsspelen in het stadion

Niet alleen op scholen werden de Koningsspelen georganiseerd, maar ook in het stadion van FC Groningen. Playing for Succes, het maatschappelijke programma voor schoolgaande kinderen, deed ook mee. Een unieke locatie voor een spel kun je wel zeggen.



3) En de oudjes....

De twee OldStarteams van FC Groningen spelen mee in een Walking Football Toernooi. Het is natuurlijk ook veel te warm om te sprinten.



4) Niet alleen in het Noorderplantsoen....

Zijn ze druk met afval dat er niet hoort te liggen. Het is deze keer weer raak in Froombosch.

5) Bye bye basisschool

De basisschool in Woldendorp ligt bijna tegen de vlakte. Het pand moet worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw kindcentrum. Het contrast met spelende kinderen is groot.

6) Te koop: De Lindenborg in Leek

Vorig jaar waren er nog protesten rondom de 'Laatste School Dag' op de Lindenborg in Leek. Dit jaar zetten de leerlingen de school gewoon via Funda te koop.



7) Italiaanse complimenten voor Groningen

Helaas wist Donar niet door te stoten naar de finale, maar de Italioanen waren erg te spreken over de sfeer in Martiniplaza.

Vrij vertaald vanuit Google Translate:

Finale !!! Snel maar fantastisch klimaat; het mooiste in aanvulling op de passage van de ronde is zeker de uitweg tussen het algemene applaus (binnen en buiten het gebouw) alsof het een feest was, geen vernauwingen of beledigingen, gewoon gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd!



