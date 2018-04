Beerta in de bus naar Bergamo voor Hateboer

Fans van Hans Hateboer zijn vanmorgen in alle vroegte vertrokken naar Bergamo in Italië. De supporters gaan de voetballer opzoeken en een wedstrijd kijken.

'Vanaf het moment dat Hans naar Italië is gegaan is er veel belangstelling', vertelt vader André Hateboer over de aanleiding voor de reis.

'We hebben een oproep op Facebook geplaatst en daar was veel belangstelling voor. Mensen willen gewoon even met hem praten en hem weer een keer zien voetballen. Dat kon eerder mooi in Stad, maar nu gaan we dus een keer naar Bergamo.'

Programma

De bus is vrijdagmorgen rond 04:00 uur vertrokken. Op het programma staat onder andere een bezoek aan Milaan en natuurlijk de stad Bergamo. Zondag wordt de wedstrijd van Hans tegen Torino bezocht.

'We zitten in een bus vol gelijkgezinden', vertelt vader Hateboer. 'En we gaan er een mooi feest van maken. '

Lees ook:

- Noord Vandaag: Boos op Boef en per bus van Beerta naar Bergamo