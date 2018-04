Hakenkruisen langs N33 als protest tegen windmolens (update)

Langs de spoorbrug over de N33 ter hoogte van Zuidbroek zijn Duitse vlaggen geplaatst, waarop onder meer hakenkruisen te zien zijn.

Ze zijn waarschijnlijk afkomstig van tegenstanders van de geplande windmolenparken in het gebied, zo is af te leiden uit de teksten die erop staan. 'Bezet gebied', is een van de kreten op de vlaggen.

Onderzoek

De polite heeft een aantal vlaggen voor onderzoek meegenomen en gaat in de buurt rondvragen of de bewoners iets gezien hebben. Wie er achter de actie zitten, weet de politie nog niet.

Genoemde namen

Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen, gedeputeerde Nienke Homan en haar voorgangers Marc Calon en William Moorlag worden met naam genoemd op de vlaggen.

'Buiten proportie'

Energiebedrijf Innogy, dat ook op de vlaggen wordt genoemd, 'distantieert zich ten stelligste' van de actie.

'Wij vinden dat deze actie veel te ver gaat', zegt woordvoerder Jorrit de Jong van het bedrijf.

'Er worden mensen vergeleken met de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog en ze worden bedreigd. Volgens de tegenstanders moeten zij de klappen opvangen.'

Innogy weet nog niet of het aangifte gaat doen bij de politie. 'Maar we vinden deze actie kwetsend en respectloos en niet kunnen.'

Afgebeeld als kampbeul

Eerder verschenen in het gebied al pamfletten waarop Munniksma en Moorlag als kampbeulen werden afgebeeld.

