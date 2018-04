Zeer zeldzame hop gezien in de Onlanden

In natuurgebied de Onlanden, vlak onder Groningen, is een voor Nederland zeer zeldzame vogel gezien: een hop.

Er zijn meerdere meldingen van mensen die de vogel gespot hebben in de buurt van de Peizerweering.

Warm weer

De hop komt vooral voor in Zuid Europa en wordt in Nederland maar heel af en toe gezien. 'Ik denk dat hij met de warmte uit het Zuiden deze kant is opgetrokken', zegt Wim van Boekel van stichting Natuurbelang De Onlanden.

'Vroeger heeft de hop nog wel eens in Nederland gebroed, maar dat is lang geleden'.

Een tijdelijke gast?

Het is niet te zeggen of en zo ja hoe lang de zeldzame gast in De Onlanden blijft.

'Als we ze zien is dat meestal aan de kust, want daar kunnen ze niet verder', zegt van Boekel. 'Dus of ie hier een tijdje blijft is zeer de vraag.'

Stank

De hop is te herkennen aan een roodbruin verenkleed met een lange gepunte kuif, die kan worden opgezet als vogel opgewonden is.

De vogel wordt ook wel 'drekhaan' genoemd omdat het dier erg kan stinken. Dat komt doordat de hop het nest nooit schoonmaakt en doordat het vrouwtje een klier heeft die tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt.