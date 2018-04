Lopend Vuur: Trouwen in gemeenschap van goederen is ouderwets

Stellen trouwen nauwelijks meer in algehele gemeenschap van goederen. Dat meldt de Volkskrant vanmorgen, op basis van cijfers van kennisorganisatie Netwerk Notarissen.

Tot vorig jaar werd de meerderheid van de huwelijken nog wel gesloten in gemeenschap van goederen.

Sinds 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. Koppels trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, maar in 'beperkte' gemeenschap. Daarbij behoudt iedere partner zijn opgebouwde privévermogen. Bij een eventuele scheiding moeten de partners het gezamenlijk vergaarde vermogen verdelen.

Wil je wel in algehele gemeenschap van goederen trouwen, dan moet je daarvoor naar de notaris. Velen nemen die moeite niet meer.

