Gemeente: 'Mensen, houd alsjeblieft het Noorderplantsoen schoon'

De gemeente Groningen treft geen maatregelen om de overlast in het Noorderplantsoen aan te pakken. 'Het begint met het gedrag van mensen. Houd het plantsoen alsjeblieft netjes, zorg dat we er morgen weer met zijn allen lekker kunnen zitten.'

Dat zegt woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente, in reactie op klachten van de buurt en medewerkers van de plantsoenendienst.

Afval en schroeiplekken in het gras

Het warme weer trok donderdag veel recreanten naar het park, dat vrijdagochtend bezaaid was met afval en schroeiplekken in het gras van barbecues.

Boetes als laatste optie

Het uitschrijven van boetes is volgens Coenraads pas in laatste instantie een optie.

'Gisteravond zijn er handhavers geweest om met zo veel mogelijk mensen in gesprek te gaan. Vanmorgen hebben we extra mensen ingezet om op te ruimen. Onze lijn is om mensen van tevoren te waarschuwen en te adviseren hun eigen rotzooi op te ruimen en zich te gedragen. Mocht dat in het ergste geval niet lukken, dan zullen we overgaan tot het uitschrijven van bonnen.'

Geen speciale barbecueplaatsen

De gemeente ziet niets in het instellen van speciale barbecueplaatsen, zoals vanuit de buurt wordt gesuggereerd.

Coenraads: 'In het verleden hebben we het geprobeerd met speciale barbecuetegels, maar helaas leert de ervaring dat mensen dan toch weer op andere plaatsen gaan barbecueën. Volgens mij doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat op een goede manier van het Noorderplantsoen gebruik wordt gemaakt.'

Opnieuw overlast?

Ook vandaag is het opnieuw zonnig, de gemeente is daarom alert op eventuele nieuwe overlast.

'Wij baseren onze inzet op de ervaring van gisteren', stelt Coenraads. 'Dus houden we er nu al rekening mee dat er morgen extra mensen het park in gaan, om de rotzooi die er waarschijnlijk toch weer ligt op te ruimen.'

'En ook vanavond zullen de collega's die in het park zijn zo veel mogelijk zeggen: 'Mensen, houd alsjeblieft het park schoon'.'

