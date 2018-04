Deel dit artikel:











Loterij met huis als hoofdprijs is gestart; wethouder koopt eerste lot Het eerste lot is verkocht (Foto: Ingmar Vos/VV Eenrum)

De lotenverkoop van voetbalvereniging Eenrum is vrijdag gestart. De prijzen: een huis, auto of vliegreis. Het eerste lot is gekocht door de sportwethouder van de gemeente: Kor Berghuis.

Met de opbrengst van de loterij wil de sportvereniging het sportcomplex renoveren. De velden zijn er slecht aan toe en bij slecht weer kan er amper gespeeld worden. De club wil een kunstgrasveld realiseren. 'Blijk van waardering' Het college heeft de lotenverkoop besproken en vindt het een goede manier van zelf de handschoen opnemen. 'Daarom stelde ik voor om het eerste lot te kopen. Als blijk van waardering', vertelt wethouder Kor Berghuis. 'Op persoonlijke titel' Mag Berghuis als lid van het gemeentebestuur wel meedoen aan de loterij? 'Ja, ik heb het lot gekocht op persoonlijke titel. Het huis, de auto of de reis gaat dus niet naar de gemeente', zegt Berghuis. Online verkocht De loten zijn te kopen via een website die vrijdagochtend online is gegaan. Er worden maximaal 9900 loten verkocht. De voetbalvereniging hoopt minimaal zesduizend loten te verkopen. Dan zijn ze uit de kosten. Een lot kost 98 euro. Lees ook: - Voetbalvereniging Eenrum verloot huis, auto en vliegreis