Sportcentrum De Kalkwijck toch niet zelfstandig verder

Sportcentrum De Kalkwijck in Hoogezand gaat toch niet zelfstandig verder. De gemeente Midden-Groningen draait een besluit van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer terug.

Het plan om het zwembad zelfstandig te laten worden stond al een tijdje in de ijskast, 'in afwachting van de gemeente Midden-Groningen'.

Niet in belang van inwoners

Nu die gemeente er is, vindt men dat verzelfstandiging niet in het belang van de inwoners van Midden-Groningen is. Ook zijn er geen 'financiële argumenten' om De Kalkwijck onder eigen bestuur te laten vallen.

Een meerderheid van de gemeenteraad is het eens met de plannen om de verzelfstandiging niet door te laten gaan. Ook de SP stemt ermee in.

Draai

Die partij stemde in 2015 nog vóór de verzelfstandiging. 'Maar het is geen doel op zich. Bovendien werd ons destijds voorgespiegeld dat het de gemeente veel geld zou opleveren, wat niet het geval bleek te zijn', verklaart raadslid Joke Lesman de draai.

Zekerheid voor medewerkers

Het CDA is ook akkoord met het plan, en is vooral blij dat er nu duidelijkheid is voor het personeel. 'Er heerste onrust, en dat is nooit goed voor de exploitatie van een zwembad', vindt raadslid Fré Bos.

Alleen lokale partijen niet tevreden

Alleen de lokale partijen in de Midden-Groningse raad zijn het niet eens met de plannen. Raadslid Nette Kruzenga van Leefbaar Midden Groningen gaat niet akkoord 'wegens gebrek aan onderbouwing'.

Hans Haze (Gemeentebelangen) vindt het besluit te vroeg komen, en wil eerst meerjarige investerings- en onderhoudsplannen inzien. Bovendien vindt hij dat verzelfstandiging ook voordelen biedt. 'Er wordt dan bijvoorbeeld wat meer commercieel gedacht.'

Lees ook:

- Boze raadsleden verlaten vergadering Hoogezand-Sappemeer