Troep in het Noorderplantsoen, maar wat zijn de oplossingen?

Het is een grote ergernis van omwonenden en de gemeente: bij warm weer verandert het Noorderplantsoen in Groningen binnen een dag in een stortplaats voor afval.

Gemeentewerkers waren vrijdagochtend met vijftien man extra in touw om de rommel op te ruimen en het park weer een beetje op orde te maken.

Buurtbewoners willen oplossingen zien, maar wat zijn de mogelijkheden?

Grotere prullenbakken

Wethouder Joost van Keulen pleit op Twitter voor grotere prullenbakken/containers op drukke dagen.

Een soortgelijke oplossing heeft de gemeente Amsterdam enkele jaren geleden al ingevoerd bij het Vondelpark, volgens de gemeente het drukstbezochte park van Nederland.

Of het werkt? Er wordt in ieder geval op Twitter niet geklaagd over afval in het Vondelpark.

Barbecue-verbod

Iets waarin het Vondelpark verschilt van het Noorderplanstoen: in Amsterdam geldt een barbecueverbod in het park. Dat heeft de gemeente daar vorig jaar maart ingevoerd en lijkt goed te worden nageleefd.

In Groningen mag je overal in het Noorderplantsoen nog een shaslick op de grill gooien. Voor bijvoorbeeld een plaatselijk verbod voelt de gemeente bovendien niks: 'In het verleden hebben we het geprobeerd met speciale barbecuetegels, maar helaas leert de ervaring dat mensen dan toch weer op andere plaatsen gaan barbecueën', aldus de gemeente.

Verstevigd gras

Niet alleen het afval is een probleem, ook het grasveld was vrijdagochtend na één zomerse dag al beschadigd. Ook daar hebben ze in Amsterdam over nagedacht.

De gemeente heeft op drie plekken in het Vondelpark speciaal, verstevigde graszoden laten planten. Daar is het bijvoorbeeld toegestaan om te voetballen. Overigens wel zonder voetbalschoenen.

Picknickkleedjes

De overlast in het Noorderplantsoen is niet van de laatste tijd. Al een paar jaar probeert Groningen de rommel zoveel mogelijk te beperken. Daarom introduceerde de gemeente twee jaar geleden recyclebare picknickkleedjes.

Het idee: De kleedjes zijn gemaakt van gerecycled materiaal. De bedoeling is dat bezoekers hun rotzooi met kleedje en al weggooien in de prullenbakken. Bovendien zouden de kleedjes ook handige manier zijn om bij het uitdelen ervan een gesprek met bezoekers te hebben over hun 'afval-gedrag'. Ook dit jaar deelt Groningen deze kleedjes weer uit.

Het is net een festival

Op sociale media wordt de drukte in het Noorderplantsoen vergeleken met een festival. Natuurlijk is het niet helemaal vergelijkbaar, maar tijdens festival Noorderzon wordt het Noorderplantsoen ook overspoeld met bezoekers.

Voor die dagen heeft de organisatie een 'uitgebreid afvalplan', waarin staat waar extra prullenbakken moeten staan. Dat is ook een voorwaarde vanuit de gemeente.

Die stelt in het handboek voor grote evenementen: 'Bij elke verkoopplaats van etenswaar/drank dienen minimaal 2 afvalbakken geplaatst te worden (met een inhoud van 240 liter). Deze afvalbakken moeten tijdig geleegd worden om overlopen te voorkomen. Daarnaast moeten er voldoende afvalbakken op het terrein geplaatst worden.'

Elke ochtend is er een schoonmaakploeg op pad, maar ook 's middags en 's avonds worden de prullenbakken regelmatig geleegd, aldus de organisatie.

Reacties Facebook: statiegeld en boetes

De berichten over de rommel in het Noorderplantsoen roepen ook op onze Facebookpagina veel reacties op. Naast verontwaardiging proberen mensen mee te denken over oplossingen.

'Je kunt volle blikken en flessen in een tas naar het plantsoen brengen, maar lege blikken en flessen terug meenemen is blijkbaar een lastige denksprong voor mensen. Als we nou statiegeld hadden op blikjes en kleine plastic flesjes..', schrijft Micha Boon.

'Ik zou gewoon lekker boetes gaan uitdelen. Blijkbaar werkt goed fatsoen niet meer tegenwoordig', schrijft Liesbeth Niessink. Overigens heeft de gemeente al aangegeven dat dit echt een laatste optie is: 'Onze lijn is om mensen van tevoren te waarschuwen en te adviseren hun eigen rotzooi op te ruimen en zich te gedragen. Mocht dat in het ergste geval niet lukken, dan zullen we overgaan tot het uitschrijven van bonnen.'

Vaker legen

Het merendeel mensen op Facebook pleit voor extra prullenbakken en het extra legen van de afvalpunten. Petra Steenbergen: ' Als de gemeente weet dat 't druk gaat worden door t weer bv laat ze dan bij alle in/ uitgangen extra bakken neerzetten die je in de ochtend en rond vier uur in de middag leegt.'

Maar de teneur die echt overheerst in de Facebookreacties: Houd je fatsoen en ruim je rommel op. 'Kleine moeite ...neem je rommel mee naar huis', aldus Willy Hooijenga. En dat is uiteindelijk - in ieder geval voorlopig - de beste oplossing.

