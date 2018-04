Dit weekend in Groningen: kerkconcert, klokluiden en kwekerijdagen

Na een week met zomerse temperaturen daalt het kwik iets, maar de zon blijft gelukkig schijnen. Ideaal weer om er even op uit te trekken in eigen provincie. Wat is er allemaal te doen?

1. Ligconcert in Der Aa-Kerk

Liggend op de grond luisteren naar een concert. Dat kan zaterdagavond in de Der Aa-kerk in de stad. Eerste vraag natuurlijk: ligt dat nu een beetje comfortabel op zo'n koude kerkvloer?

Geen zorgen, de vloer is deels verwarmd en wie komt luisteren ligt op een matje en onder een dekentje. Het concert is een piano-uitvoering van Canto Ostinato door het duo Sandra en Jeroen van Veen.

Het concert begint om 20.30 uur, kaarten zijn te koop vanaf 28 euro.

2. Klokluiden door heel Europa

De Stichting Damster Klokkenspel doet zaterdag mee aan een Europese manifestatie in het kader van het Europees Jaar van het Culturele Erfgoed. De oproep om de klokken te luiden komt van de Spaanse instelling 'Hispania Nostra INTBAU'.

Deze organisatie heeft alle plaatsen in Europa waar nog klokken met de hand worden geluid opgeroepen om die zaterdag te laten horen. Daarmee wil de organisatie benadrukken hoe belangrijk het klokluiden al eeuwen is geweest en nog steeds kan zijn en wil het voorkomen dat deze eeuwenoude traditie verloren gaat. Uiteindelijke doel is om het klokluiden bij UNESCO op de lijst te krijgen van Immaterieel Menselijk Erfgoed.

In de Damster Toren zijn drie klokken die met de hand kunnen worden geluid. Dat gebeurt zaterdag om 12:00 uur door bestuursleden van de Stichting Damster Klokkenspel en Stadsbeiaardier Adolph Rots.

3. Noordelijke kwekerijdagen

Dit weekendweer lokt veel mensen naar buiten. Ideaal moment natuurlijk om ook even wat aandacht aan de tuin te besteden. En voor inspiratie kun je dit weekend naar de Noordelijke Kwekerijdagen.

Op deze fair worden in totaal meer dan 5000 verschillende plantensoorten getoond en verkocht. Tuinontwerper Martin Knol houdt op beide dagen een permanent tuinontwerpspreekuur. Ook is er muziek.

De Noordelijke Kwekerijdagen vinden plaats bij Tuingoed Foltz in Meeden. Zowel zaterdag als zondag is de fair van 10 tot 17 uur geopend. De entree bedraagt vier euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.



4. De 14-gehuchtenloop

Een jubileum in Sellingen. Daar vindt zondag voor de tiende keer de 14-Gehuchtenloop gehouden. Deze keer is het weer gewoon een recreatieloop, zonder wedstrijdelement, omdat het Schutrupsloopcircuit per 31 december 2017, opgehouden heeft te bestaan.

De deelnemers kunnen, net als bij de vorige edities, wel kiezen uit drie afstanden, namenlijk 5, 10 en 21 km. Het parcours wandelend afleggen kan ook.

De start van de happening is om 11.00 uur. Vanaf 9.30 uur is de inschrijving geopend in het restaurant De Boerderij op campingpark De Barkhoorn aan de Beetserweg 6 te Sellingen.

5. Internationaal buffet

Ieder land heeft zijn eigen gebruiken, zeker als het gaat om eten. Vrijwilligers van ASWA-welzijn en COA hebben rondom dit gegeven de activiteit Eten Verbindt op poten gezet.

Komende zondag van 14.00 tot 17.00 uur is er in het ASWA-gebouw in Appingedam een hapjesbuffet, gemaakt door mensen uit Armenië, Java, Syrië, de Molukken en Afghanistan.

Daarnaast worden er mooie verhalen verteld over het eten en de ingrediënten vanuit de diverse culturen. Ook wordt er eigen muziek ten gehore gebracht. Opgave is noodzakelijk via 0596 626792 of osp@aswa-welzijn.nl.

Wat is er nog meer te doen?

Bekijk ook onze uitgebreide uitagenda voor meer uittips. Veel plezier dit weekend!