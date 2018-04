Jubilerend SVA geëerd met Damster Stadsmunt

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra en wethouder Annalies Usmany van de gemeente Appingedam hebben zaterdag de Damster Stadsmunt uitgereikt aan Sport Vereniging Appingedam (SVA).

De uitreiking vond plaats in sporthal Eelwerd tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van SVA.

'Dubbel en dwars verdiend'

Burgemeester Hiemstra noemt de inzet en betrokkenheid van de sportclub als reden om de erepenning toe te kennen.

'Een vereniging die al zo vele jaren jong en oud in staat stelt om te sporten, waarbij het plezier en de kwaliteit voorop staat, verdient de Stadsmunt dubbel en dwars', zei burgemeester Hiemstra.

Bijzondere prestatie

De Damster Stadsmunt werd in 1985 in het leven geroepen als erepenning voor personen of groepen die op cultureel, sportief of sociaal gebied een bijzondere prestatie of verdienste hebben geleverd. De onderscheiding werd voor de 40e keer uitgereikt.