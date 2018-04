Protest op Raadhuisplein Haren: 'We moeten onze woede kwijt'

Een meerderheid van de Tweede Kamer is vóór het samenvoegen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Toch heeft dat de gemoederen in Haren niet bedaard. Zo organiseren de 'Vrouwen van Haren' vrijdagmiddag een protest op het Raadhuisplein.

'Natuurlijk weten we dat het de stemming in de Kamer niet zal veranderen, maar we moeten onze woede kwijt', vertelt initiatiefneemster Mieke Hoen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn mannen ook welkom bij het protest.

Boos en verontwaardigd

Het idee voor een protestactie ontstond spontaan, vertelt Hoen. 'Ik ben balletdocent en raakte deze week met mijn groep in gesprek over de herindeling. Daar merkte ik dat veel mensen nog steeds boos en verontwaardigd zijn. Niet om de herindeling zelf, maar om de manier waarop die tot stand is gekomen.'

Hoen meent dat enkele politici hun standpunten over de herindeling met leugens hebben onderbouwd. 'Er werden tal van onwaarheden verteld, bijvoorbeeld over zwembad Scharlakenhof. Daar zou de subsidie van zijn ingetrokken, maar ik werk daar en weet dat het niet waar is.'

Gekleed in zwart en rood

Een protest lijkt mosterd na de maaltijd, gezien de ontwikkelingen van deze week. Maar Hoen wil het onderwerp graag op de kaart houden. 'Het voorstel voor de herindeling moet immers ook nog door de Eerste Kamer.'

De actievoerders zijn vrijdagmiddag te herkennen aan zwart met rode kleding. 'Zwart voor het verdriet over de ondergang van de democratie en rood voor onze woede.'



IJsje eten

Hoewel het Facebookevenement slechts vier zekere aanmeldingen laat zien, hoopt Hoen op een grote opkomst. 'Maar als er vier mensen komen, gaan we lekker een ijsje eten', lacht ze.

Update

: Uiteindelijk hebben ongeveer twintig mensen meegedaan aan de demonstratie.

