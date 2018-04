Rijkswaterstaat haalt hakenkruisen 'met spoed' weg

De vlaggetjes met hakenkruisen die sinds vrijdagochtend de N33 bij Zuidbroek ontsieren, worden 'met spoed' verwijderd. Dat laat Rijkswaterstaat weten na vragen van RTV Noord.

'We zijn daar inderdaad de verantwoordelijke wegbeheerder. Het was ons tot nu toe nog niet bekend dat de vlaggetjes daar stonden. We zullen ze nu alsnog met spoed opruimen.'

Onderzoek

Enkele vlaggen werden 's ochtends al door de politie meegenomen voor onderzoek, maar de rest bleef staan. Deels in de berm en op de spoorbrug en deels op het terrein van een boer. Rijkswaterstaat zegt alleen verantwoordelijk te zijn voor het weggedeelte.

Protest

De Duitse vlaggen met hakenkruisen werden vrijdagochtend ontdekt bij de spoorbrug over de N33. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig van tegenstanders van de geplande windmolenparken in het gebied.

Lees ook:

- Hakenkruisen langs N33 als protest tegen windmolens (update)