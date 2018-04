OM eist één jaar cel voor jarenlange bijstandsfraude

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt dan gaat een stel uit Hoogezand een jaar de cel in omdat het bijstandsfraude pleegde. De man en vrouw ontvingen tussen januari 2005 en januari 2016 ruim 300.000 euro teveel aan uitkering.

Het inmiddels gescheiden stel - zowel man als vrouw zijn van Turkse afkomst - verbleef met enige regelmaat in Turkije. Daar had het landbouwgrond, woningen en aandelen in een Turks bedrijf. Dat had het stel moeten opgeven, maar dat liet ze na.

Familieleden

De man bleef langer en vaker in Turkije dan was afgesproken met de uitkeringsinstantie. Na een anonieme melding volgde een onderzoek. In de woning van het stel werd vervolgens 1.900 euro aan contanten aangetroffen. Uit stukken bleek dat tijdens de fraudejaren ruim 170.000 euro uitkeringsgelden naar familieleden in Turkije was overgemaakt.

De vrouw, wiens kinderen in Nederland leven, bleef in Nederland wonen. Zij zou zijn uitgehuwelijkt en van fraude of van grondbezit in Turkije geen weet hebben gehad. Zij zou zijn onderdrukt tijdens haar huwelijk met de 51-jarige man. Hij woont inmiddels weer in Turkije.

Ingrijpen

'Boven de 210.000 euro uitkeringsfraude geldt in Nederland een celstrafregel. En die eis ik dan ook', zei de officier. Zij stelt beide verdachten, die overigens niet op de zitting aanwezig waren, verantwoordelijk voor de fraude. 'De gemeente had ook eerder kunnen ingrijpen, maar heeft dit ook wel erg lang laten doorsijpelen.'

Uitspraak is over twee weken.