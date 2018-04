Stichting misbruikslachtoffers Jehovah's Getuigen eist reactie van kerkbestuur

Stichting Reclamed Voices, het meldpunt voor seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen, eist in een open brief een reactie van de kerkgemeenschap.

Mede-oprichter van de stichting is Stadjer Frank Huiting. Hij is zelf ook slachtoffer van misbruik binnen de kerk. Reclamed Voices heeft naar eigen zeggen tot nu toe 276 meldingen binnengekregen van misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah's Getuigen. 'Shockerend', noemt Huiting dit aantal.

Onder voorwaarden in gesprek

In november liet Jehovah's Getuigen bij RTV Noord weten dat het onder voorwaarden bereid was in gesprek te gaan met de leden van de stichting.

'Inmiddels zijn er bijna vier maanden verstreken en constateren wij dat u niets meer van u heeft laten horen. Wij vragen ons ernstig af of u het probleem rond seksueel misbruik binnen uw gemeenschap wel serieus neemt', schrijft Reclamed Voices.

We hebben ook de angst dat dossiers worden vernietigd Frank Huiting

'U zult moeten communiceren'

'Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat. Wij maken ons hierover ernstig zorgen. Is deze handelwijze een indicatie voor hoe u misbruikslachtoffers die niet langer bij uw geloofsgemeenschap horen zult behandelen? Minister Dekker heeft u gevraagd in gesprek te gaan met slachtoffers die zich bij ons hebben gemeld. Ten einde hieraan gehoor te geven, zult u met ons moeten communiceren.'

Dossiers vernietigen?

De stichting eist nu binnen twee weken een reactie vanuit de Jehovah's Getuigen. 'Het proces wordt getraineerd. We maken ons zorgen', zegt Huiting. 'Wat wij zien is dat bestuur niet open en transparant zijn. We hebben ook de angst dat dossiers worden vernietigd.'

De woordvoerder van de geloofsgemeenschap was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Geen aangifte

Het misbruik binnen de geloofsgemeenschap kwam aan het licht na publicaties in Trouw. Huiting deed daarin anoniem zijn verhaal. Later vertelde hij onder eigen naam aan RTV Noord wat hem in zijn jeugd is overkomen.

Huiting onthulde daarin dat hij niet de enige was, en dat het binnen de geloofsgemeenschap taboe is om aangifte bij de politie te doen.

In november liet een woordvoerder van Jehovah's Getuigen aan RTV Noord weten dat er geen cijfers bekend zijn over het aantal misbruikgevallen. 'We houden geen statistieken bij, maar het komt slechts incidenteel voor.'

