Het wereldkampioenschap Lego bouwen: deze zes meiden zijn er klaar voor

Anne-Maaike, Bree, Hiske, Sara, Susanne en Yara zijn er klaar voor. Dit weekend stappen ze op het vliegtuig naar de Amerikaanse stad Detroit, om mee te doen aan het wereldkampioenschap Lego bouwen.

Het zestal uit het Westerkwartier en de Drentse regio Noordenveld noemt zich de Pretty Smart Power Girls. Ze plaatsten zich in februari voor de mondiale titelstrijd. Dat deden ze door winst in de Benelux-finale van de Lego League. Er was één probleem: geld, om de verre reis te maken.

Wat kost het?

Via crowdfunding en giften kregen ze het bedrag bij elkaar. De gemeenten Zuidhorn en Noordenveld dragen bij, net als de Technische Universiteit van Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen. 'We hebben meer dan dertigduizend euro. En dat was onze begroting', zegt Sara Withaar (11).

Ze vertrekken zaterdag vanuit hun thuisbasis in Noordhorn, waar zo'n dertig koffers klaar staan.

Geen jongens in het team

Het team bestaat alleen uit meisjes. En dat is bewust. 'Want vorig jaar was het een traditionele rolverdeling: Jongens gaan bij de robot. De meisjes willen daar wel bij, maar de jongens staan het niet toe', herinnert Sara zich.

Wat moeten ze doen?

Het toernooi in Amerika bestaat uit een technisch deel, een robot programmeren en er is een deel waarbij ze een oplossing moeten vinden voor een maatschappelijk probleem.

Sara: 'Dit jaar gaat dat over water. En we moeten ook iets vertellen over hoe ons team is en hoe we samenwerken.'

Detroit verkennen

Het is negen tot tien uur vliegen naar Amerika. Daar is het niet alleen maar met Lego bezig zijn voor de meiden. 'We hebben ook nog drie dagen om Detroit te verkennen.'

In totaal reist een groep van zestien af naar Amerika. Naast de zes meiden gaan er tien begeleiders mee.

Wie wint er?

De hamvraag: gaan ze winnen? 'Ik heb geen idee, maar we hebben allemaal een kans', zegt Sara. 'We zijn allemaal kampioenen van ons land.'

