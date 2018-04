Deel dit artikel:











Celstraf voor liefhebber van bommen en granaten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 38-jarige Assenaar is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor bezit van explosieven in zijn toenmalige woning in Siddeburen. Hiervan zijn vier maanden voorwaardelijk. De man werd vrijgesproken van het beramen van een bomaanslag.

De politie vreesde voor een aanslag tijdens de voetbalwedstrijd FC Groningen - Feyenoord, die vorig jaar op 25 november werd gespeeld. Hier kon echter geen overtuigend bewijs voor worden gevonden. Wel heeft de bommenmaker de Wapenwet overtreden. Voorliefde De man heeft een voorliefde voor bommen en granaten en kijkt graag naar explosies op internet en televisie. Hij wilde zelf filmpjes maken en op internet zetten. Plastic flessen met scherven en spijkers Agenten kwamen vorig jaar begin november in Siddeburen bij hemn aan de deur na een melding. Een buurvrouw had over een henneplucht geklaagd. De agenten troffen bussen met butaangas en zelfgemaakte nitraatbommen aan. De bommen zaten geplakt aan plastic flessen, gevuld met scherven en spijkers. Stoornissen Door stoornissen kan de daad hem in verminderde mate worden aangerekend. Hij moet zich laten behandelen en ook mag hij geen drugs gebruiken. De Assenaar hoeft de cel niet meer in. Hij heeft al twee maanden in voorarrest gezeten. Lees ook:

