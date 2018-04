Stadjer voor steekpartij na drugsruzie gestraft

Een 19-jarige man uit Groningen is vrijdag voor een poging tot doodslag veroordeeld tot veertien maanden jeugddetentie, waarvan twaalf maande voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een werkstraf van 200 uur uitvoeren.

De Stadjer stak vorig jaar oktober een 19-jarige man uit Hoogeveen neer. Dat gebeurde op het perron in Hoogeveen. De twee hadden ruzie over drugsgeld. Het slachtoffer had kort voor de steekpartij softdrugs geleverd aan de 19-jarige Stadjer en een 21-jarige man uit Groningen. Dit duo weigerde te betalen. De Hoogevener sprak hen daarover aan op het treinstation. De mannen raakten slaags en de Drent kreeg daarbij een mes in zijn borst gedrukt.

Bloedend achtergelaten

De twee Stadjers vluchtten de trein naar Meppel in en lieten het slachtoffer bloedend achter. Omstanders alarmeerden de politie. Die liet de trein naar Meppel stoppen en haalde de Stadjers eruit.

Noodweer niet bewezen

De 19-jarige man uit Groningen bekende dat hij had gestoken. Hij meende dat hij werd aangevallen door de Hoogevener. Maar noodweer vond de rechtbank niet bewezen. De Stadjer moet zich laten behandelen. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer.

Hij moet aan het slachtoffer 8500 euro betalen.