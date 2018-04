Expositie van David LaChapelle in Groninger Museum

Lady Gaga, Amy Winehouse, Andy Warhol en Elton John. Allemaal sterren die fotograaf David LaChapelle voor zijn lens heeft gehad. Onder de titel Good News for Modern Man is vanaf zatedag in het Groninger Museum een overzichtstentoonstelling te zien van zijn foto's.

De carrière van LaChapelle (1963) begint rond 1980 als hij in contact komt met Andy Warhol. Voor het tijdschrift Interview maakt de jonge LaChapelle zijn eerste professionele foto's.

Wereldtop

Inmiddels behoort LaChapelle tot de wereldtop en past zijn werk volgens directeur Andreas Blühm perfect in het Groninger Museum. 'Hij is een van de kleurrijkste kunstenaars, maar hij past niet echt in de geldende canon. Veel musea houden niet van zijn werk, omdat hij aan reclame- en modefotografie doet', vertelt Blühm. 'Ik vind dat kortzichtig. Bij ons past hij heel goed. Net als hij besteden wij ook veel aandacht aan fotografie, mode en glamour.'



Amy Winehouse, Britney Spears en Lil' Kim

Behalve fotografie is LaChapelle ook bekend door zijn kleurrijke muziekvideo's. Hij maakte ze onder meer voor Amy Winehouse, Elton John en Britney Spears. De clips zijn niet te zien op de tentoonstelling, maar portretten van de celebrities wel. De oudste foto die er hangt is eentje van de in 1987 overleden Andy Warhol. Verder zien we een van Elizabeth Taylor en een naakte Lil' Kim.



Pronkstuk Seismic Shift

Pronkstuk, volgens het Groninger Museum, is de foto met de naam 'Seismic Shift'. Het museum kocht het werk van LaChapelle. 'De foto is vier en een halve meter breed,' vertelt een trotse directeur. 'We zien er een museumzaal op met hedendaagse kunt. Maar in de zaal is een aardbeving gebeurd, er zitten scheuren in de muur en een deel staat onder water. Een museum na een aardbeving. Ik dacht toen aan Groningen maar de foto vertelt natuurlijk veel meer.' Volgens het Groninger Museum geldt het werk als één van de hoogtepunten uit het oeuvre van David LaChapelle.



De tentoonstelling Good News for Modern Man van David LaChapelle duurt van duurt van 21 april tot en met 289 oktober.